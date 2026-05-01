Nelle notti del 4 e 5 maggio, il tratto dell’autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare sarà completamente chiuso al traffico. In questa occasione, le auto verranno fatte deviare sulla strada statale 16, che sarà l’unico percorso disponibile. Durante le stesse notti, le aree di servizio Piceno ovest ed est non saranno accessibili ai veicoli. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione o interventi tecnici non specificati.

? Cosa sapere Chiusura A14 tra Pedaso e Grottammare nelle notti del 4 e 5 maggio.. Traffico deviato sulla SS16 e aree di servizio Piceno ovest ed est inaccessibili.. L’autostrada A14 subirà una chiusura totale tra Pedaso e Grottammare nelle notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con l’interruzione del traffico in entrambe le direzioni dalle ore 22 alle ore 6 per interventi urgenti sulle gallerie. Immaginate la scena: il silenzio della notte che viene interrotto dal rombo dei mezzi pesanti e dalle luci dei cantieri che illuminano i fianchi dell’Appennino. Non si tratta di un semplice rallentamento, ma di una manutenzione strutturale necessaria per garantire la sicurezza di chi percorre quell’arteria vitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14, chiusura totale tra Pedaso e Grottammare: deviazioni sulla SS16

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