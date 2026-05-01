A Taranto si è svolto un evento dedicato alla tutela della salute e al futuro della città, con un concerto che ha coinvolto numerosi partecipanti. L'iniziativa ha affrontato questioni legate all'inquinamento industriale e alla chiusura dello stabilimento ex Ilva. Durante l'evento sono stati discussi temi relativi all'impatto ambientale e alle politiche per migliorare le condizioni di vita nella zona. La manifestazione ha attirato l’attenzione di cittadini e associazioni locali.

AGI - Il tema dell'ex Ilva, la lotta all'inquinamento industriale, la difesa della salute, i casi dei bambini colpiti da tumore, approdano sul palco dell'1 Maggio Taranto, l'evento del comitato "Cittadini e lavoratori liberi e pensanti" in corso al parco archeologico delle Mura Greche alla presenza di diverse migliaia di persone. Il nodo della fabbrica e del suo impatto è stato affrontato negli interventi dei direttori artistici dell'1 Maggio Taranto, l'attore Michele Riondino e la giornalista Valentina Petrini che hanno introdotto la testimonianza di due ragazze. E a tal proposito Riondino ha letto la lettera di una 18enne tarantina, Margherita Piemontese, che, una volta finito il liceo, proseguirà altrove gli studi, ma che ha la speranza di "tornare migliore per restituire un po' di futuro alla città".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Taranto il Concerto Libero e Pensante: al centro salute, inquinamento e futuro della città

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