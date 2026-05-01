A Novafeltria apre un nuovo ristorante chiamato Divina Bistecca 2.0, specializzato in piatti a base di carne. La struttura si trova nel centro del paese e rappresenta una novità nel settore della ristorazione locale. Il sindaco ha commentato che investire in questa attività richiede coraggio, sottolineando l’interesse per lo sviluppo commerciale della zona. La nuova apertura si inserisce nel contesto delle iniziative di crescita economica del territorio.

Un nuovo ristorante si affaccia tra le vie di Novafeltria. Dal nome, Divina Bistecca 2.0, si intuisce subito qual è il menu: nel locale, ogni portata è infatti a base di carne. All'inaugurazione, avvenuta lo scorso giovedì 23 aprile, erano presenti tutta la cittadinanza e anche il sindaco di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Viale Marconi, apre una nuova attività di parrucchieri

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: A Novafeltria apre una nuova attività. Il sindaco: Investire qui è un atto di coraggio; Venerdì 24, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al Teatro Sociale, si terrà un incontro dedicato ai percorsi di educazione alla legalità; Cuochi eccellenti della regione, presente anche una perla locale. Ci apprezzano per classicità e tradizione; Notte di SuperEnalotto senza 6, ma la fortuna bussa a Morciano: colpo grosso da migliaia di euro.

A Novafeltria apre una nuova attività. Il sindaco: Investire qui è un atto di coraggioA Novafeltria ha ufficialmente aperto una nuova attività. Le parole del sindaco: Una scelta coraggiosa che significa mettersi in gioco con lavoro e sacrifici ... riminitoday.it

A Novafeltria apre una nuova attività. Il sindaco: "Investire qui è un atto di coraggio" #Rimini - facebook.com facebook