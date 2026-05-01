A Cotignola una notte per scoprire il patrimonio fortificato
Venerdì 8 maggio a Cotignola si terrà per la prima volta la “Night of fortresses”, un evento internazionale dedicato alla scoperta del patrimonio fortificato e della storia locale. L'iniziativa, sostenuta dal progetto europeo Fortic Interreg Italia-Corazia, offrirà ai visitatori un'occasione unica di esplorare le strutture difensive della zona durante tutta la notte. La manifestazione coinvolge diversi attori del territorio e mira a valorizzare le fortificazioni storiche della regione.
Venerdì 8 maggio arriva per la prima volta a Cotignola la “Night of fortresses” o Notte delle fortezze: un evento internazionale alla scoperta del patrimonio fortificato e della storia dei territori, sostenuto dal progetto europeo Fortic Interreg Italia-Corazia. Alle 18.30 dal giardino della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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