Yildiz punta il Verona | così il turco lavora per riprendersi una maglia dal 1'

Un calciatore turco sta lavorando intensamente per riconquistare il posto da titolare nel suo club. Attraverso una gestione personalizzata dei carichi di allenamento e sedute specifiche, cerca di migliorare le proprie prestazioni e tornare a essere protagonista in campo. La sua preparazione si concentra su esercizi mirati e un programma studiato per recuperare forma e fiducia, con l’obiettivo di riprendersi uno spazio importante nella rosa della squadra.

Dopo lo 0-0 in casa del Milan, la scorsa domenica, Luciano Spalletti non ci ha provato nemmeno a nascondere le condizioni di Kenan Yildiz dietro una coltre di frasi di circostanza: "L’ho visto soltanto ieri e solo per la partitella - aveva svelato con schiettezza l’allenatore - e oggi ha finito il fiato dopo due scatti". La pura verità, insomma, del perché il talento più cristallino della Juventus, a San Siro, abbia giocato soltanto 16 minuti - recupero compreso - e visibilmente a corto di energie. La causa è nota da inizio mese, con quella noiosa infiammazione al ginocchio sinistro che gli provoca parecchio fastidio e talvolta anche dolore....🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz punta il Verona: così il turco lavora per riprendersi una maglia dal 1' Notizie correlate Juve, svolta Yildiz: il talento turco vede il VeronaLa Juventus ritrova i suoi pezzi pregiati nel momento più delicato della stagione, con l’obiettivo dichiarato di blindare la qualificazione alla... Infortunio Yildiz, il turco accelera i tempi per tornare in forma: Spalletti valuterà all’ultimo la sua presenza contro il Veronadi Angelo CiarlettaInfortunio Yildiz, il numero 10 bianconero accelera i tempi per tornare in forma: mister Spalletti valuterà all’ultimo la sua... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus verso Verona: Yildiz scalpita, rebus Thuram; Juventus, Yildiz parzialmente in gruppo: ci sarà con il Verona? Novità anche per Thuram; Verso Milan-Juventus, i dubbi di Spalletti in attacco: Yildiz non è al meglio, Boga o David prima punta?; Yildiz accelera per il rientro ma non si correranno rischi: svelato il piano di Spalletti in vista di Juventus-Verona. Yildiz punta il Verona: così il turco lavora per riprendersi una maglia dal 1'Gestione dei carichi e sedute su misura, uno sprint per tornare titolare ed essere protagonista nel finale di stagione ... msn.com Juventus, Yildiz verso il rientro: più minuti contro il Verona. Sprint Champions e dubbi in attaccoJuventus, Yildiz verso il rientro: più minuti contro il Verona. Sprint Champions e dubbi in attacco La Juventus ritrova gradualmente Kenan Yildiz. Il talento bianconero ... tuttojuve.com Yildiz punta il Verona! Il gioiello turco potrebbe tornare anche dal 1' #Fantacalcio x.com Yildiz punta il Verona! Il gioiello turco potrebbe tornare anche dal 1' - facebook.com facebook