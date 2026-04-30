Yildiz punta il Verona | così il turco lavora per riprendersi una maglia dal 1'

Da gazzetta.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore turco sta lavorando intensamente per riconquistare il posto da titolare nel suo club. Attraverso una gestione personalizzata dei carichi di allenamento e sedute specifiche, cerca di migliorare le proprie prestazioni e tornare a essere protagonista in campo. La sua preparazione si concentra su esercizi mirati e un programma studiato per recuperare forma e fiducia, con l’obiettivo di riprendersi uno spazio importante nella rosa della squadra.

Dopo lo 0-0 in casa del Milan, la scorsa domenica, Luciano Spalletti non ci ha provato nemmeno a nascondere le condizioni di Kenan Yildiz dietro una coltre di frasi di circostanza: "L’ho visto soltanto ieri e solo per la partitella - aveva svelato con schiettezza l’allenatore - e oggi ha finito il fiato dopo due scatti". La pura verità, insomma, del perché il talento più cristallino della Juventus, a San Siro, abbia giocato soltanto 16 minuti - recupero compreso - e visibilmente a corto di energie. La causa è nota da inizio mese, con quella noiosa infiammazione al ginocchio sinistro che gli provoca parecchio fastidio e talvolta anche dolore....🔗 Leggi su Gazzetta.it

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