Veronica Roth riapre le porte di Divergent | in arrivo una nuova duologia ambientata nella saga

Veronica Roth ha annunciato il ritorno all’universo di Divergent con due nuovi romanzi. La scrittrice ha confermato che i libri saranno ambientati nello stesso mondo della saga distopica, molto apprezzata da un vasto pubblico di lettori. La notizia ha generato entusiasmo tra gli appassionati, che attendono di scoprire come proseguirà questa storia già nota. Non sono state fornite date di pubblicazione né dettagli sulla trama.

Il mondo di Divergent è pronto a tornare in libreria. Veronica Roth ha annunciato ufficialmente il suo ritorno all’universo narrativo che l’ha resa celebre, confermando la pubblicazione di due nuovi romanzi ambientati nella celebre saga distopica amata da milioni di lettori. La notizia ha subito acceso l’entusiasmo di tutti i fan che, da anni speravano in un nuovo capitolo legato alla storia di Tris Prior e delle fazioni. Il nuovo progetto prenderà il via con The Sixth Faction, primo volume della duologia, la cui uscita è prevista per il 6 ottobre 2026. Il secondo romanzo arriverà invece nel corso del 2027. Non si tratterà però di un classico seguito della trilogia originale né di un racconto collaterale: Roth ha scelto una strada narrativa completamente diversa.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Veronica Roth riapre le porte di Divergent: in arrivo una nuova duologia ambientata nella saga Notizie correlate Una banca "green" e di prossimità: una nuova filiale apre le porte in cittàTaglio del nastro questa mattina per la nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina a Cesena, in via San Mauro 622. Rinnovato nel look e nella gestione: in via Galilei il bar riapre con una nuova vesteL'Effè Cafè di via Galilei cambia look e si rinnova grazie all'ingresso di una nuova titolare. Contenuti di approfondimento Si parla di: The Sixth Faction: perché i nuovi romanzi di Divergent riaprono il dossier del franchise. I 5 migliori libri di Veronica RothIn questa raccolta abbiamo una selezione di libri di Veronica Roth, romanzi che offrono un’esplorazione unica dei mondi distopici e della condizione umana. Questi libri possono incuriosire ... notiziescientifiche.it Veronica Roth, la fanciulla da 200 milioni di copieLa scrittrice statunitense, autrice della saga Divergent, è nata nel 1988, rilegge l'intera saga di Harry Potter una volta all'anno e ha già venduto 200 milioni di copie Il nostro incontro ravvicinato ... linkiesta.it