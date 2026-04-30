Tante soste con l’auto la busta nascosta in fretta la fuga e i 21mila euro sotto il divano | arrestato

Un’auto proveniente da corso Toscana e che si muove a velocità sostenuta in corso Potenza a Torino viene segnalata dalla polizia, che decide di seguirla. Durante il percorso, il conducente effettua diverse soste, nasconde una busta in fretta e poi tenta di allontanarsi. Successivamente, vengono trovati 21.000 euro nascosti sotto il divano di un'abitazione. È stato quindi effettuato un arresto.

Un’auto, proveniente da corso Toscana, procede a velocità sostenuta in corso Potenza a Torino. I poliziotti la notano e, insospettiti dalla condotta del conducente, ne seguono i movimenti. Il veicolo prosegue e percorre alcune vie limitrofe, effettuando diverse manovre e soste. Dopo avere.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bolzano, disoccupato da tre anni con due auto e 21mila euro in contanti: arrestato 35enne per spaccio Cento, scuola sotto assedio: 21mila euro per fermare il vandalismoUn ciclo di danneggiamenti sistematici sta colpendo il perimetro che separa l’Istituto tecnico Bassi-Burgatti dal giardino del Gigante a Cento,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Continua senza sosta la carità del Papa per l’Ucraina; Tante le richieste sulla futura piazza Cittadella, Arcadis ora deve fare sintesi; Festa della Liberazione: l'impegno Uisp in molte città; Ecco ’Prima sosta’: lo sportello che tutela i diritti dei lavoratori. Il 3° Torneo de Casteo non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la collaborazione di tante persone e realtà che credono nel valore del minibasket e del nostro progetto. Un grazie sincero ai nostri sponsor VIVA spa, @taopatch, Fior Costruzioni e Natura - facebook.com facebook