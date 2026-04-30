Tante soste con l’auto la busta nascosta in fretta la fuga e i 21mila euro sotto il divano | arrestato

Da torinotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto proveniente da corso Toscana e che si muove a velocità sostenuta in corso Potenza a Torino viene segnalata dalla polizia, che decide di seguirla. Durante il percorso, il conducente effettua diverse soste, nasconde una busta in fretta e poi tenta di allontanarsi. Successivamente, vengono trovati 21.000 euro nascosti sotto il divano di un'abitazione. È stato quindi effettuato un arresto.

Un’auto, proveniente da corso Toscana, procede a velocità sostenuta in corso Potenza a Torino. I poliziotti la notano e, insospettiti dalla condotta del conducente, ne seguono i movimenti. Il veicolo prosegue e percorre alcune vie limitrofe, effettuando diverse manovre e soste. Dopo avere.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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