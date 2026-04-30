La notizia di un presunto attacco di uno squalo mako a una barca di pescatori nell’Isola del Giglio ha suscitato attenzione tra chi frequenta le acque del Tirreno. Si tratta di un episodio che ha alimentato timori e discussioni sulla presenza di squali nella zona. La questione ha portato a un approfondimento sulle specie di squali che abitano queste acque e sui modi per distinguerle, senza però confermare la reale presenza di pericolo per le imbarcazioni o i bagnanti.

Firenze, 30 aprile 2026 – Ha destato curiosità la notizia arrivata dall’Isola del Giglio sul presunto ‘attacco’ di uno squalo mako ad una barca di pescatori. L’animale non ha fatto altro che gironzolare intorno alla barca e dare qualche colpo prima di allontanarsi, ma la presenza di un pescecane vicino all’uomo rappresenta da sempre, nell’immaginario collettivo, un qualcosa di decisamente inquietante. Colpa – molto spesso – della cattiva informazione e di alcuni registi di Hollywood, che in passato hanno descritto gli squali come animali pericolosissimi e sempre pronti a sbranare il bagnante di turno. Ma quali sono le specie presenti davanti alle coste della Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Squali nel Tirreno, tra presenza reale e timori (infondati). Quali sono e come riconoscerli

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