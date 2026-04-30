In occasione del primo anniversario della fondazione Le Columbrine, si analizzano i diritti e le opportunità per soggetti smarriti. La città, nota per la sua varietà culturale e le sue tradizioni, continua a essere un luogo di confronto e di tutela dei diritti. La celebrazione segna un momento di riflessione sulla presenza e l’attenzione rivolta a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Napoli, città della cultura e del diritto, della religione e dei riti, delle contraddizioni e della solidarietà, della bellezza e dell’arte, si conferma laboratorio di diritti. Nella straordinaria cornice partenopea, la fondazione “le Columbrine” ha festeggiato il suo primo anniversario promuovendo un convegno, tenutosi il 27 e 28 aprile, dal titolo “Soggetti smarriti: diritti e opportunità”. Due intense giornate organizzate in collaborazione con l’università Parthenope e la fondazione Banco di Napoli, con i contributi di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, giuridico, religioso e politico, per dare voce alle persone “fragili”, guardando a un mondo migliore.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Soggetti smarriti: diritti e opportunità. Il primo anniversario della fondazione Le Columbrine

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