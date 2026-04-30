Venerdì 1 maggio, nel Masters 1000 di Madrid, il tennista italiano si prepara a sfidare il giovane francese Arthur Fils nella semifinale del torneo. La partita si svolgerà sulla terra battuta della capitale spagnola e rappresenta un’occasione importante per entrambi i giocatori di avanzare verso la finale. La sfida tra i due atleti attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis, pronti a seguire l’incontro nelle fasi decisive del torneo.

? Cosa sapere Jannik Sinner affronta Arthur Fils venerdì 1 maggio nella semifinale del Masters 1000 di Madrid.. Entrambi i giocatori arrivano al match senza sconfitte sulla terra rossa nella stagione 2026.. Venerdì 1° maggio Jannik Sinner cercherà l’accesso alla prima finale del Masters 1000 di Madrid affrontando il francese Arthur Fils dopo aver superato lo scoglio di Rafael Jodar. Il numero uno al mondo sta dimostrando una progressione fisica costante, un elemento che gli ha permesso di gestire con successo le particolari difficoltà fisiche imposte dall’altitudine della sede spagnola. Il percorso dell’italiano nel torneo ha come ultimo ostacolo il giovane talento locale di 19 anni, Rafael Jodar, contro cui Sinner ha ottenuto un risultato eccellente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner sfida l’invincibile Fils:??? per il trono di Madrid

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