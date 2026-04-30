San Pio l’accusa di De Luca | il profitto prima della salute

L'ex assessore Nicola Danilo De Luca ha criticato pubblicamente la gestione dell'ospedale San Pio di Benevento, accusando il direttore generale di mettere il profitto prima della salute dei pazienti. De Luca ha espresso preoccupazioni riguardo alle decisioni prese in ambito sanitario e ha sottolineato come queste possano influenzare la qualità delle cure offerte. La questione ha suscitato discussioni sulla gestione degli ospedali nella regione.

? Cosa sapere L'ex assessore Nicola Danilo De Luca denuncia la gestione di Morgante al San Pio di Benevento.. Le critiche riguardano errori clinici e lunghe liste d'attesa nonostante i fondi regionali investiti.. L’ex assessore Nicola Danilo De Luca ha lanciato duri attacchi contro la direttrice generale del San Pio, Morgante, denunciando una gestione che avrebbe trasformato il diritto alla salute in un mero calcolo economico a Benevento. La riflessione, nata da uno spunto fornito dall’amico Nicola Boccalone, mette in luce una frattura profonda tra le strutture ospedaliere e la realtà dei cittadini. Secondo l’ex, il passaggio della sanità pubblica a un modello di tipo aziendale ha innescato un processo di disumanizzazione rapidissimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Pio, l’accusa di De Luca: il profitto prima della salute Notizie correlate Salute della donna: al San Pio una settimana di visite gratuiteTempo di lettura: 3 minutiIl San Pio di Benevento aderisce all’ Open Day dal 22 al 29 aprile sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. De Luca accusa Occhiuto: 100mila euro per comprare votiNel cuore di Messina, presso la Galleria Vittorio Emanuele, Cateno De Luca ha rivolto un’accusa diretta contro il presidente della Regione Calabria,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chi straccia la tunica di Cristo? – Intervista con il Superiore generale della Fraternità San Pio X; Benevento, il comunicato del 'San Pio' dopo l'insetto nel pasto di una paziente: 'Episodio unico, respingiamo illazioni sulle criticità'; 5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio ritorna nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura; Don Pagliarani, vola basso: la Provvidenza non guida lo scisma della FSSPX. «Quello non è San Pio», ma i frati smentiscono l'accusaFOGGIA - La tomba di Padre Pio sarebbe stata già aperta, oltre una decina di anni fa e al suo interno non sarebbe stato trovato il corpo del santo frate di Pietrelcina. E' quanto sostenuto questa ... lagazzettadelmezzogiorno.it La veglia per la festa di S.PioSAN GIOVANNI ROTONDO - Entra nel vivo la festività numero 49 di san Pio (l’anno prossimo ricorre il mezzo secolo) dopo la novena e la veglia. Sabato 23 settembre (festa liturgica di san Pio) per la ... lagazzettadelmezzogiorno.it #SantodelGiorno #chiesacattolica #santo 30 aprile: San Pio V, il papa di Lepanto che tracciò il solco della chiesa moderna - facebook.com facebook 5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio “ritorna” nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura Le parole di padre Franco Moscone: «Il "ritorno" di San Pio nel suo Ospedale sarà un ritorno alle origini fondative dell'Opera». operapadre x.com