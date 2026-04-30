A Roseto, la Giunta Nugnes ha annunciato un incontro pubblico per discutere del Centro del Riuso, provocando la reazione delle opposizioni. La questione riguarda anche i vincoli legali presenti su Fonte dell’Olmo, che impediscono modifiche al progetto già approvato. La proposta della Giunta ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche del territorio.

? Cosa sapere La giunta Nugnes propone un incontro pubblico a Roseto per il Centro del Riuso.. I vincoli legali su Fonte dell'Olmo impediscono la modifica del progetto già approvato.. I gruppi di maggioranza dell’Amministrazione Nugnes a Roseto degli Abruzzi hanno lanciato una sfida aperta alle opposizioni proponendo un incontro pubblico per risolvere la controversia sul Centro del Riuso di Fonte dell’Olmo. La tensione politica nel comune rosetano si è accesa nuovamente attorno alla gestione di un’opera pubblica che ha generato forti dibattiti tra i residenti e le forze politiche locali. Al centro della disputa troviamo il progetto del Centro del Riuso, situato nella zona di Fonte dell’Olmo, un’iniziativa che ha innescato accuse di incoerenza da parte delle opposizioni nei confronti della giunta attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roseto, scontro sul Centro del Riuso: la Giunta sfida le opposizioni

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