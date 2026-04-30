L'inchiesta sullo scandalo arbitri rivela che i colleghi erano a conoscenza delle designazioni pilotate. La documentazione raccolta mostra dettagliate comunicazioni interne e testimonianze che confermano questa consapevolezza. Sono stati individuati messaggi e registrazioni che attestano un sistema di manipolazione nelle assegnazioni degli arbitri. Le indagini continuano per chiarire l'entità di eventuali coinvolgimenti e responsabilità.

È completa e arricchita di molti elementi considerati utili l'inchiesta sullo scandalo arbitri. La Procura sarebbe pronta a chiudere le indagini, a notificare il relativo avviso alle parti e poi - conseguenza nella maggior parte dei casi scontata - a chiedere il rinvio a giudizio di tutti gli indagati, compreso l'ex designatore Gianluca Rocchi. Il pm Maurizio Ascione, che indaga da oltre un anno, avrebbe raccolto elementi sufficienti a carico degli indagati. L'inchiesta che sta terremotando il mondo del calcio sarebbe potuta restare coperta fino alla chiusura, se non fosse stato per gli avvisi a comparire di alcuni giorni fa, rivelati dall'Agi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rocchi, i colleghi sapevano delle designazioni pilotate

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Ricordiamo a tutti che ad oggi non sono cambiate le " accuse" del pm di Milano. Sempre frode sportiva con arbitro gradito o sgradito #Inter #media #difesa #rocchi #frode #figc #aia - facebook.com facebook

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