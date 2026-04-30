Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) il 29 aprile 2026 si attesta a circa 0,419 euro per metro cubo standard. Questa cifra rappresenta il valore medio rilevato nella giornata e fornisce un'indicazione sulle tendenze attuali del mercato del gas. Il prezzo al PSV viene aggiornato quotidianamente e riflette le condizioni di domanda e offerta nel mercato all’ingrosso del gas.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 29 Aprile 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,419 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo di 44,68 euroMWh (media giornaliera) utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza alla stabilizzazione dopo una fase di volatilità registrata nella prima metà di Aprile. Dopo aver raggiunto un picco di 0,543 €Smc il 1 Aprile 2026, il prezzo ha progressivamente rallentato la sua corsa, scendendo sotto la soglia di 0,45 €Smc negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 22 aprile 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, mercoledì 29 aprile: energia e gas in calo; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 20 aprile 2026; PUN luce e PSV gas 28 aprile: le ultime novità sui prezzi dell'energia.

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima ... quifinanza.it

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) oggi, 29 Aprile 2026, si attesta a circa 0,424 euro/Smc. Questo valore ... quifinanza.it

Il 1° maggio scadranno i tagli delle accise, ma il prezzo del petrolio è tornato sopra i 110 dollari al barile: cosa può succedere senza rinnovi e cosa vuole fare il Governo - facebook.com facebook

Prima alzano le accise sul carburante in legge di bilancio, poi le tagliano ma solo fino al 1º maggio. Non funziona, il prezzo del diesel si impenna e loro litigano. Insomma mentre Salvini, Meloni e Tajani giocano, i cittadini e gli autotrasportatori soffrono. Questa x.com