Più Trumpisti del Re

In un episodio che ha attirato l’attenzione, si è verificato un fenomeno insolito: un re attualmente in carica si è mostrato più fedele a un ex presidente rispetto ad altri sostenitori. Mentre il monarca regnante si è schierato apertamente, alcuni dei suoi sostenitori più leali hanno preso posizioni diverse. La vicenda ha acceso numerosi dibattiti sull’influenza politica e sui legami tra le figure di potere e gli alleati politici.