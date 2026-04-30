Più Trumpisti del Re
In un episodio che ha attirato l’attenzione, si è verificato un fenomeno insolito: un re attualmente in carica si è mostrato più fedele a un ex presidente rispetto ad altri sostenitori. Mentre il monarca regnante si è schierato apertamente, alcuni dei suoi sostenitori più leali hanno preso posizioni diverse. La vicenda ha acceso numerosi dibattiti sull’influenza politica e sui legami tra le figure di potere e gli alleati politici.
Nemmeno un Re vero (esistono ancora) che si chiama Carlo III è più Trumpista del re. Quel king che ha subito un altro attentato e che nell'Europa della vecchia democrazia da rottamare, incapace di risolvere i problemi che crea, arrampicata sul 3,1% del rapporto deficit Pil dell'Italia, alimentato da un gruppo di dirigenti di un istituto che costa centinaia di milioni e che è nominato dal Parlamento e quindi dalla politica mentre il mondo è in fiamme, è l'unico residuato di un modello non autocratico e non dittatoriale che riesce a fare qualche mossa sullo scacchiere globale dominato dalla Cina. E noi, autoreferenziali come tutti i continenti...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
¿Es TRUMP FASCISTA
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