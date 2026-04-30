Per la prima volta nella storia del Goldman Environmental Prize, il premio più prestigioso nel campo dell’attivismo ambientale è stato assegnato a un gruppo interamente femminile. Il riconoscimento ha coinvolto attiviste provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Nigeria, Alaska, Colombia, Londra, Seul e Papua Nuova Guinea. Queste donne hanno lavorato in aree diverse, dalle foreste alle aule scolastiche, attraversando continenti e continenti.

C ’è un filo invisibile che unisce la Nigeria all’Alaska, le foreste della Colombia ai tribunali di Londra e le aule scolastiche di Seul alle sponde remote della Papua Nuova Guinea. È un filo fatto di tenacia, di cura e di una visione che non accetta il compromesso quando in gioco c’è il futuro della terra. Quest’anno, quel filo si è intrecciato fino a disegnare un ritratto inedito e potente: per la prima volta nella storia del Goldman environmental prize, conosciuto meglio come il “Nobel per l’ambiente”, il podio è interamente occupato da donne. L’Africa delle ragazze. La storia di Nyandhier, madre e attivista in Sud Sudan X Nobel per l’ambiente: un primato tutto al femminile.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per la prima volta nella storia del Goldman Environmental Prize, il riconoscimento più importante al mondo per l'attivismo ecologico è tutto al femminile

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