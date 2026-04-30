Recentemente si è diffusa la notizia di un intervento di ristrutturazione che ha permesso a una famiglia di ricavare una stanza aggiuntiva nel proprio appartamento. La famiglia ha annunciato di aver dedicato del tempo ai lavori domestici, nonostante i ritardi nel comunicare la notizia, poiché erano impegnati in queste operazioni. La vicenda ha suscitato commenti sulla solidarietà tra vicini e sulla capacità di adattarsi alle esigenze quotidiane.

Eh sì. La solidarietà - degli altri - è una cosa straordinaria. Perché lo diciamo? Eh, perché abbiamo letto - scusate se arriviamo ultimi sulla notizia, ma eravamo impegnati in lavori di ristrutturazione del nostro appartamento: abbiamo ricavato una camera in più, non si sa mai. - abbiamo letto, dicevamo, che il Comune di Roma, pagando 400mila euro, ha affidato alla onlus Refugees Welcome Italia un progetto che promuove l'inclusione sociale di rifugiati. Obiettivo: individuare famiglie disposte ad accogliere in casa, gratis, i migranti. Risultato: tre adesioni in tre mesi. Un successone. Per la onlus che ha intascato i soldi. Benvenuti, ma non troppo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Padroni a casa nostra

Padroni a casa nostra

Notizie correlate

Milano, Remigration Summit in Piazza Duomo: "Padroni a casa nostra""Piuttosto che chiudere scuole e ospedali torniamo a prendere gas e petrolio da tutto il mondo, Russia compresa".

Leggi anche: Domani la Lega alla sfida della piazza. «Torniamo padroni a casa nostra»

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Padroni a casa nostra, un bel tacer non fu mai scritto; Salvini, la piazza dei patrioti e la remigrazione in soffitta; Migliaia di persone hanno sfilato in corteo a Genova per celebrare la Liberazione. La manifestazione partita da piazza della Vittoria ha raggiunto piazza Matteotti, in occasione dell'81esimo anniversario della Festa della Liberazione. Il racconto della giornata s; La destra è fossile, per Salvini il Green deal è un mostro ideologico.

Padroni a casa nostraIl Comune di Roma, pagando 400mila euro, ha affidato alla onlus Refugees Welcome Italia un progetto che promuove l'inclusione sociale di rifugiati ... ilgiornale.it

Padroni a casa nostra: a Milano la piazza dei Patrioti tra sovranità, identità e protesta contro l’esercito europeoMILANO — Padroni a casa nostra. È lo slogan che ha accompagnato la manifestazione dei cosiddetti Patrioti, andata in scena a Milano in un clima acceso e partecipato. In piazza, migliaia di persone h ... ticinolive.ch

G1 OLYMPIACOS-MONACO: i padroni di casa travolgono i monegaschi e si assicurano il primo atto della serie. #Euroleague #EveryGameMatters #euroleagueplayoffs - facebook.com facebook

45' #NapoliCremonese 2-0 Raddoppio dei padroni di casa con Hojlund #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #NapCre x.com