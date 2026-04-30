Padova dall' alto | visita guidata alla specola

A Padova, si può visitare la Specola, un'antica torre medievale conosciuta anche come Torlonga. Originariamente, questa struttura aveva una funzione diversa da quella attuale e rappresenta uno dei punti di interesse più riconoscibili della città. La visita guidata permette di esplorare questo luogo ricco di storia e di scoprire i dettagli della sua architettura e trasformazioni nel tempo. La torre si trova nel centro storico e rappresenta un esempio della storia urbana di Padova.

Scopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! In passato però era chiamata Torlonga e la sua funzione era ben diversa da quella che conosciamo noi oggi, potremmo dire che i cittadini l'avrebbero volentieri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “Padova dall'alto”: la visita guidata alla SpecolaScopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! Appuntamento... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 2 e 3 maggio 2026; PADOVA : LA RETE DEGLI STUDENTI MEDI, UDU PADOVA, AL CIRCOLO BLOW UP; VIDEO | Addio a Stefanizzi, il generale dei carabinieri amato dall'Arma e dalla gente; Ucciso a coltellate a Padova, arrestato dalla polizia amico e socio. Cultura: Padova, il ministro Giuli in visita privata tra arte e restauri assieme a mons. CipollaSi è svolta oggi la visita privata a Padova del ministro della Cultura Alessandro Giuli, invitato nei mesi scorsi dal vescovo mons. Claudio Cipolla. La giornata ha previsto un itinerario tra alcuni de ... agensir.it PADOVA. DALLA DEMENZA ALL’ANORESSIA, IL CASCO CHE INDAGA IL CERVELLO Un caschetto con dei magnetometri a pompa ottica, una qualità del segnale eccezionale che consentirà di comprendere come gli oltre 80 miliardi di neuroni del cervello c - facebook.com facebook