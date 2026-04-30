Un matrimonio da circa cinque milioni di euro si è svolto sulle colline di Cannes, nella location esclusiva del Château de la Croix des Gardes. La cerimonia ha visto la presenza di mille bottiglie di champagne, caviale, aragoste e un intrattenitore noto per le sue performance. La sposa è una modella ucraina e lo sposo un imprenditore georgiano, mentre tra gli ospiti si è esibito un cantante di fama internazionale.

Sulle colline che dominano Cannes, nella cornice esclusiva del Château de la Croix des Gardes, si è svolto quello che molti già definiscono il matrimonio più sfarzoso dell’anno in Costa Azzurra. Una cerimonia privata dal valore stimato tra i 4,5 e i 5 milioni di euro, tra lusso estremo e spettacolo. A sposarsi sono stati una modella ucraina, Nika Kuznetsova, ex candidata a Miss Ucraina e oggi residente nel Principato di Monaco, e un imprenditore georgiano, Niki Lomia, che ha costruito la propria fortuna nel settore dei casinò online. La coppia ha scelto la Riviera francese per un evento che ha richiamato ospiti da diversi Paesi, ma in cui, però, si è voluto mantenere il massimo riserbo sui nomi degli invitati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mille bottiglie di champagne, caviale, aragoste e Ricky Martin come intrattenitore: il matrimonio da 5 milioni di euro tra una modella ucraina e un imprenditore georgiano

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