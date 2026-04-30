Miasino a Villa Nigra arriva Anima in Fabula | la mostra tra sogno e realtà

Il fascino del teatro di figura incontra l'arte contemporanea nella suggestiva cornice di Villa Nigra, a Miasino. Sabato 2 maggio, alle ore 18, si terrà l'inaugurazione di "Anima In Fabula. Figure tra sogno e realtà", una mostra personale dell'artista Mariella Carbone che ripercorre oltre.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Dal 2 maggio al 24 maggio 2026 sarà visitabile la mostra “Anima In Fabula – Figure tra sogno e realtà” presso Villa Nigra, in Piazza Beltrami a Miasino (NO). Scopri di più: https://www.illagomaggiore.it/eventi/mostra-a-miasino-anima-in-fabula/ From May 2 to M - facebook.com facebook