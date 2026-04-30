Mandolin in Concert | live a Roma mercoledì 12maggio

Mercoledì 12 maggio 2026 alle 19.00 si terrà un concerto di mandolino nella cornice della rassegna Alziamo il Volume – Incontri con l’Autore. L’evento si svolgerà a Roma e prevede una performance dal vivo del musicista, che proporrà brani di repertorio. L’appuntamento si inserisce nel programma dedicato alla musica e all’incontro con artisti e autori. La serata è aperta al pubblico interessato alla musica dal vivo.

Mercoledì 12 maggio 2026 alle 19.00, per la rassegna Alziamo il Volume – Incontri con l’Autore ideata da Carla Conti e Roberto Giuliani, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma (via dei Greci, 18) apre le sue porte a Mandolin in Concert, il progetto discografico (uscito di recente per Aulicus Classics) di Francesco Di Giovanni nell’interpretazione dell’Orchestra Mandolinistica Costantino Bertucci diretta dal Maestro Álvaro Lopes Ferreira. Un viaggio attraverso la produzione per mandolino – nelle sue differenti declinazioni orchestrale, cameristica e solistica – del compositore e chitarrista romano, uno dei pochissimi a livello nazionale e internazionale che abbia dedicato i propri sforzi compositivi a questo strumento antico quanto attuale.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate ’Social Concert’: menù tutto musicaleBologna si prepara a una serata inedita al Teatro Duse: l'Orchestra Senzaspine presenta il ‘Social Concert’, uno spettacolo in cui il pubblico... Contenuti di approfondimento Si parla di: Mandolin in Concert : live a Roma mercoledì 12maggio; Ettore Scola: Non ci siamo mai lasciati. Mandolin in Concert : live a Roma mercoledì 12maggioIl Conservatorio Santa Cecilia di Roma apre le porte a Mandolin in Concert, il progetto discografico (uscito di recente per Aulicus Classics) di Francesco Di Giovanni nell’interpretazione dell’Orchest ... funweek.it