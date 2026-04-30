L’Ucraina non è un incidente

L'autrice ucraina Yaryna Grusha ci guida alla scoperta della storia di Chernobyl, partendo dall'esplosione del 1986, per approfondire cosa rappresentava la centrale nucleare e quali conseguenze ebbero quegli eventi sulla regione. Attraverso il suo racconto, si cerca di capire come quell'incidente abbia segnato un punto di svolta nel passato recente dell'Ucraina, senza frasi di commento o interpretazioni personali.

Con la scrittrice ucraina Yaryna Grusha partiamo dall'esplosione di Chernobyl per conoscere cos'era davvero l’Unione Sovietica, e anche quello che dell’Ucraina abbiamo capito troppo tardi Quarant’anni fa il più grave incidente nucleare della storia mostrò al mondo qualcosa di enorme, e non solo sui rischi del nucleare: mostrò il funzionamento dell’Unione Sovietica, la menzogna come sistema di governo, il disprezzo per la vita delle persone, la violenza esercitata anche attraverso il silenzio. Ma quella storia ci dice molto anche sull’Ucraina e su come per decenni sia stata raccontata come un margine della Russia, invece che un paese con una storia, una lingua e una volontà proprie.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’Ucraina non è un incidente L’Ucraina non è un incidente Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, Fondazione Cdp coordina nuova iniziativa di solidarietà per popolazione ucraina Vannacci, l’ambiguità col fucile: sceglie la fiducia sull’Ucraina senza votare per l’UcrainaC’è qualcosa di irresistibilmente italiano — e insieme profondamente comico — nella nuova parabola parlamentare di Vannacci. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Chernobyl, la forza della preghiera nel cuore di chi resta; Perché l’Ucraina sceglie il nucleare 40 anni dopo Chernobyl; Kiev accusa: Israele acquista il grano rubato dai russi, non lasceremo correre; Guerra in Ucraina, drone precipita in Romania: 200 persone evacuate. Russia, violenza domestica in aumento: incide il ritorno dei reduci dalla guerra in UcrainaLa Russia ha registrato un'impennata record di violenze domestiche negli ultimi cinque anni. L'anno scorso il numero di chiamate alla linea di assistenza telefonica per le donne è aumentato del 40%, r ... it.euronews.com Lungo #colloquio telefonico tra i presidenti USA #Trump e russo #Putin per parlare di Medio Oriente e Ucraina. Si è discusso dell'aiuto di Mosca (alleata di Teheran) per una soluzione diplomatica con l'Iran e di una mini tregua con Kiev per il 9 maggio. Liana - facebook.com facebook Trump: “L'Ucraina, militarmente, è sconfitta. Non lo sapresti leggendo le fake news.” E sembra confondere le perdite dell’Iran con quelle dell’Ucraina. Sempre lucidissimo. x.com