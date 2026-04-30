L’Ucraina non è un incidente

Da ilpost.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autrice ucraina Yaryna Grusha ci guida alla scoperta della storia di Chernobyl, partendo dall'esplosione del 1986, per approfondire cosa rappresentava la centrale nucleare e quali conseguenze ebbero quegli eventi sulla regione. Attraverso il suo racconto, si cerca di capire come quell'incidente abbia segnato un punto di svolta nel passato recente dell'Ucraina, senza frasi di commento o interpretazioni personali.

Con la scrittrice ucraina Yaryna Grusha partiamo dall'esplosione di Chernobyl per conoscere cos'era davvero l’Unione Sovietica, e anche quello che dell’Ucraina abbiamo capito troppo tardi Quarant’anni fa il più grave incidente nucleare della storia mostrò al mondo qualcosa di enorme, e non solo sui rischi del nucleare: mostrò il funzionamento dell’Unione Sovietica, la menzogna come sistema di governo, il disprezzo per la vita delle persone, la violenza esercitata anche attraverso il silenzio. Ma quella storia ci dice molto anche sull’Ucraina e su come per decenni sia stata raccontata come un margine della Russia, invece che un paese con una storia, una lingua e una volontà proprie.🔗 Leggi su Ilpost.it

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