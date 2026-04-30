Lorella Fontana è la nuova presidente regionale di Patto per il Nord

Lorella Fontana è diventata presidente regionale di Patto per il Nord, dopo aver lasciato la Lega circa due settimane fa. In passato è stata consigliera comunale, capogruppo del Carroccio a Tursi e vicepresidente del Municipio Ponente. La sua nomina a guida del partito per la regione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore. La sua esperienza nel panorama politico locale ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori.

Avevano fatto discutere, una decina di giorni fa, le dimissioni di Lorella Fontana dalla Lega. Adesso, l'ex consigliera comunale - già capogruppo del Carroccio a Tursi ed ex vicepresidente del Municipio Ponente - ha trovato una nuova casa in Patto per il Nord, diventandone la presidente ligure.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Commercialisti, Fontana è il nuovo presidente dell’Unione Giovani di Napoli NordTempo di lettura: 2 minutiDomenico Fontana è il nuovo presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord. L’Aquila in lutto per Lorella Cialone: addio alla dipendente regionale di 48 anniL'Aquila - Dolore all’Aquila per la scomparsa di Lorella Cialone, dipendente della Regione Abruzzo: lascia marito e due figli. Una raccolta di contenuti Si parla di: Voltri, in arrivo nuovi stalli per i diversamente abili, su proposta del Municipio VII Ponente. Lega spostata troppo a destra e non più antifascista: Lorella Fontana lascia dopo diciotto anniGià capogruppo in Comune e poi in Municipio Ponente, ha dato l'addio con una lettera: Non è più il partito delle origini, cambiati ideali e ... genova.repubblica.it Lorella Fontana lascia la Lega ma sarebbe pronta per un nuovo partitoLa storia militante si è detta delusa dalla deriva a destra del partito, che ha tradito i valori dell’antifascismo. Zaia: Sarei rimasta ... primocanale.it