L' ombra messinese di Caravaggio | al Museo regionale Accascina incontro sui caravaggeschi in riva allo Stretto

Domenica 3 maggio alle ore 10,30 la "Sala cripta" del Museo regionale Accascina ospiterà l'incontro "L'ombra messinese di Caravaggio: i caravaggeschi in riva allo Stretto, tra workshop e retrospettiva".Dopo i saluti della direttrice Marisa Mercurio e di Francesco Tigani presidente SiciAntica di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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