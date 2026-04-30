Oggi si svolge la tappa di Romandia 2026, con i fuggitivi che mantengono un vantaggio superiore ai due minuti. Tra gli attaccanti c’è anche un ciclista che si chiama Conca. Poco prima delle 14.52, i corridori sono passati a Chapelle, dove si è aperto un tratto in discesa prima di affrontare l’ascesa verso il primo GPM della giornata. La corsa continua sotto il sole di questa giornata primaverile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Gli attaccanti sono appena transitati a Chapelle: ora un tratto in discesa e poi inizierà l’ascesa verso il primo GPM di giornata. 14.49 La testa della corsa si avvicina a Chapelle. 14.46 Tra circa 20 km i battistrada raggiungeranno il GPM di Vullens, 3,1 km al 5,4%. 14.43 Mancano 115 km al traguardo. 14.40 Giornata ideale per gareggiare: temperatura intorno ai 17°. 14.36 L’azzurro Filippo Conca è ancora in cerca del suo primo successo nel 2026. 14.33 Tra poco meno di 10 km la testa della corsa transiterà a Chapelle, frazione del comune di Rue, situata a 739 metri di altitudine. 14.30 Ancora discesa per i battistrada: ora guidano con 2’10” di vantaggio sul plotone.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sempre sopra i 2? il vantaggio dei fuggitivi, presente anche Conca

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitivi, c’è anche Conca

Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro attaccanti tra cui l’azzurro Conca

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata.

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sempre sopra i 2? il vantaggio dei fuggitivi, presente anche ConcaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Jakob Soederqvist (Lidl Trek) ha sfiorato il successo nel prologo di martedì, dove ha chiuso al secondo ... oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook

Subito Pogacar al Giro di Romandia: vince la volata del quartetto in fuga e la prima tappa, dopo il prologo di ieri si prende anche il comando della classifica generale x.com