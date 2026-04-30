La ricchezza in Puglia | i 10 comuni più ricchi e i 10 più poveri La mappa interattiva e la classifica completa

In Puglia, si evidenziano differenze significative tra i comuni più ricchi e quelli più poveri, con una classifica che mostra una mappa interattiva dettagliata. I dati recenti indicano un aumento del reddito medio a livello nazionale e regionale, anche se l'inflazione riduce il potere d'acquisto. La graduatoria completa identifica le aree con maggiori e minori risorse economiche, offrendo uno spaccato preciso della distribuzione della ricchezza in regione.

Cresce il reddito medio degli italiani, e dei pugliesi, ma pesa l'inflazione e il guadagno diventa quasi nullo. E se è vero che per la prima volta dopo diversi anni l'incremento del reddito è leggermente più alto dell'inflazione, sul Mezzogiorno pesano le differenze territoriali. Per crescita il Sud va più veloce del Nord ma a guardare la "mappa della ricchezza", facilmente elaborabile sui dati pubblicati nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il gap territoriale è evidente e preoccupante. In media una famiglia in provincia di Milano vive con 36mila euro all'anno, nel Foggiano invece con soli 14mila.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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