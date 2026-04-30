A tre giorni dalla partenza, la Flotilla si è fermata dopo aver lanciato un allarme intorno alle 21.30 di ieri sera. Le circa sessanta imbarcazioni partite dalla Sicilia erano in viaggio verso Gaza con l’obiettivo di superare il blocco navale imposto da Israele sulla Striscia. La missione, che mirava a raggiungere Gaza, si è interrotta dopo che le motovedette israeliane hanno bloccato le navi e sequestrato le armi a bordo.

A tre giorni dalla partenza la Flotilla si è già fermata. Ieri sera, intorno alle 21.30 le circa sessanta imbarcazioni partite dalla Sicilia, in missione verso Gaza nel tentativo di forzare il blocco navale imposto da Israele sulla Striscia, hanno lanciato l'allarme. Erano in acque internazionale a una settantina di miglia da Creta quando dalle imbarcazioni in testa rimbalzano i primi messaggi. «Alcune motovedette che si sono identificate come israeliane hanno bloccato le prime barche con dei gommoni e delle barche». Lo racconta in un video una delle attiviste italiane a bordo della missione. «Noi siamo pronti per le intercettazioni ma vogliamo dire che chiunque sta bloccando questa missione umanitaria non violenta deve vergognarsi», aggiunge.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Flotilla ci riprova: "Motovedette israeliane ci bloccano con le armi"

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