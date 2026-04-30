Jessica Pegula commenta la decisione di Carlos Alcaraz di saltare il Roland Garros

Carlos Alcaraz ha annunciato che non prenderà parte al torneo di Roland Garros, causando reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La decisione del tennista spagnolo è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi che lo hanno portato a questa scelta. Jessica Pegula, tra le giocatrici coinvolte nel circuito, ha commentato pubblicamente la decisione del suo avversario.

"> Carlos Alcaraz si ritira dal Roland Garros: Impatti e Reazioni. Carlos Alcaraz, il campione in carica del Roland Garros, ha annunciato il suo ritiro dall’Open di Francia a causa di un infortunio al polso destro subito durante il torneo di Barcellona. La sua uscita dal torneo ha già modificato profondamente l’atmosfera dell’evento, generando discussioni tra esperti e atleti riguardo le sue implicazioni. Alcaraz e le sue scelte: la voce dei colleghi. In seguito alla sua decisione, Jessica Pegula, attualmente al quinto posto nel ranking WTA, ha espresso la sua approvazione durante una conferenza stampa dopo la sua sconfitta ai quarti di finale a Roma.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Jessica Pegula commenta la decisione di Carlos Alcaraz di saltare il Roland Garros. Notizie correlate Roland Garros reagisce con sorpresa all’assenza di Carlos Alcaraz per quest’anno.Roland Garros reagisce con sorpresa all’assenza di Carlos Alcaraz per quest’anno. Alcaraz, infortunio preoccupa: “Potrebbe saltare Internazionali e Roland Garros”(Adnkronos) – Carlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jessica Pegula - Marta Kostyuk Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Diretta Jessica Pegula - Marta Kostyuk - Women Single - Madrid Open 2026; WTA Madrid 2026, risultati 26 aprile: si salva Elena Rybakina, fuori Jessica Pegula; Elena Rybakina - Jessica Pegula Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti. Jessica Pegula commenta la decisione di Carlos Alcaraz di saltare il Roland Garros.In seguito alla sua decisione, Jessica Pegula, attualmente al quinto posto nel ranking WTA, ha espresso la sua approvazione durante una conferenza stampa dopo la sua sconfitta ai quarti di finale a Ro ... napolipiu.com Jessica Pegula e Madison Keys discutono il divieto delle battute sottobraccio nel tennis.Nel mondo del tennis, alcune giocate suscitano discussioni accese e l’underarm serve è senza dubbio tra queste. Recentemente, durante un torneo, il tennista Borges ha utilizzato questa tecnica poco or ... napolipiu.com SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI Turno agevole per il numero 1 Eliminata Jessica Pegula - facebook.com facebook