Incendio in una pelletteria struttura resa non agibile

Alle prime ore del mattino, alle 6:30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sesto Fiorentino, in via dei Cattani, per un incendio all’interno di un edificio industriale destinato alla lavorazione della pelle. L’intervento ha riguardato la messa in sicurezza della struttura, che ora risulta non agibile. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 6:30 a Sesto Fiorentino, in via dei Cattani, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un edificio industriale adibito a pelletteria. Sul posto due squadre, due autobotti e un'autoscala sono entrati nei locali invasi dai.🔗 Leggi su Firenzetoday.it L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi Notizie correlate Incendio in una discoteca in Germania, evacuate 750 persone: il video della struttura avvolta dalle fiammeDiverse centinaia di persone sono state evacuate da una discoteca a Kehl (Germania sud-occidentale), vicino a Strasburgo, un luogo popolare tra i... Fiamme in una pelletteria, edificio dichiarato inagibileSesto Fiorentino (Firenze), 30 aprile 2026 – Incendio questa mattina intorno alle 6,30 a Sesto Fiorentino, in via dei Cattani. Altri aggiornamenti Si parla di: Samuele Donadello, l'amico del 47enne: Prese fuoco il furgone della sorella, lui disse che sapeva il motivo. Fiamme in una pelletteria, edificio dichiarato inagibileSesto Fiorentino (Firenze), 30 aprile 2026 – Incendio questa mattina intorno alle 6,30 a Sesto Fiorentino, in via dei Cattani. Le fiamme hanno interessato una pelletteria; sul posto sdono intervenuti ... lanazione.it Incendio in una pelletteria a Sesto, edificio non agibileI vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina (giovedì 30 aprile) alle ore 06:30 a Sesto Fiorentino in via dei Cattani. Si è verificato un ... gonews.it