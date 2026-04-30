Dopo vent'anni, Miranda torna sotto i riflettori, con il suo stile inconfondibile firmato Prada. Questa volta, però, il suo mondo si estende oltre le passerelle e le riviste di moda, entrando nel vivo della quotidianità digitale. Naviga tra post e commenti sui social, affronta gli algoritmi e le sfide del politicamente scorretto. La sua presenza si fa sentire anche sui social network, dove si muove con la stessa freddezza di sempre.

Vent'anni dopo, il diavolo è ancora firmato Prada, ma oggi non si muove più solo tra redazioni patinate e tacchi vertiginosi: prende voli in economy, inciampa negli algoritmi, nel politicamente scorretto e affronta la giungla dei social network con la stessa freddezza di sempre. Ed è proprio qui che Il Diavolo Veste Prada 2 si prende la scena: non come semplice sequel, ma come evento che rientra in punta di piedi e conquista tutto lo spazio senza alzare la voce. Non è nostalgia, non è operazione amarcord: è un reboot culturale mascherato da ritorno, un aggiornamento di sistema per una generazione cresciuta tra ambizione, estetica e deadline che non lasciano scampo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno della gelida Miranda. Moda e potere nell'era social

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Meryl Streep: «Come ho affrontato il ritorno nelle scarpe di Miranda? con l'alluce valgo». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaIntervistata da Chiara Valerio per d Repubblica, Maria Grazia Chiuri parla di moda (ovviamente), di vestiti che esprimono messaggi, suscettibili -...

Leggi anche: Giovani e informazione nell’era dei social. Il report della Reuters