Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore per il mercato dell’energia elettrica in Italia, ha mostrato variazioni rispetto alle ore precedenti. L’andamento del prezzo si è modificato nel corso della giornata, riflettendo le fluttuazioni di mercato. Il valore attuale del PUN viene aggiornato di ora in ora, offrendo un quadro in tempo reale sulle oscillazioni del costo dell’energia nel paese.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 30 Aprile 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1058 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (29 Aprile 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0150 €kWh alle ore 17, mentre il massimo ha raggiunto 0,1546 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle pomeridiane (dalle 13 alle 17), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 20 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

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Il 1° maggio scadranno i tagli delle accise, ma il prezzo del petrolio è tornato sopra i 110 dollari al barile: cosa può succedere senza rinnovi e cosa vuole fare il Governo - facebook.com facebook

Prima alzano le accise sul carburante in legge di bilancio, poi le tagliano ma solo fino al 1º maggio. Non funziona, il prezzo del diesel si impenna e loro litigano. Insomma mentre Salvini, Meloni e Tajani giocano, i cittadini e gli autotrasportatori soffrono. Questa x.com