il campo largo vive solo di gossip

Nel dibattito pubblico, il campo largo è spesso protagonista di discussioni che ruotano attorno a questioni di gossip e polemiche, mentre l’attività governativa si concentra su provvedimenti concreti come il decreto Lavoro. Le opposizioni si concentrano invece su episodi legati a eventi culturali e personaggi pubblici, come il caso della Biennale, la concertista Beatrice Venezi e l’ex consigliera regionale Nicole Minetti.

Le opposizioni si stracciano le vesti per i casi Biennale, Beatrice Venezi e Nicole Minetti. L’esecutivo parla con i fatti, tipo il decreto Lavoro. Perché agli italiani interessa di più l’economia. Ombre sul governo Meloni. Il caso Minetti. La bagarre per la Venezi. L’intrigo della Biennale. È il menù quotidiano di giornali e talk show. Sono le priorità delle opposizioni. Il ministro Carlo Nordio deve andarsene. Se torna a casa lui, deve dimettersi anche Giorgia Meloni. Un coro: dal Fatto quotidiano a Debora Serracchiani, da Otto e mezzo a Massimo Giannini, da DiMartedì a Matteo Renzi. Sintonizzarsi su qualsiasi talk di qualsiasi rete di qualsiasi editore.🔗 Leggi su Laverita.info

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Il l'étouffe et brûle son corps avant de faire croire à un accident de voiture

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