I playoff più equilibrati di sempre

Nella NBA attuale, i playoff mostrano un livello di equilibrio insolito. Mentre le squadre favoriti come Thunder e Spurs hanno eliminato rispettivamente Suns e Trail Blazers in poche partite, altre serie si sono svolte con risultati più incerti. I Thunder hanno concluso la serie con Suns con un tris di vittorie nette, mentre gli Spurs hanno eliminato i Trail Blazers in cinque incontri. La competizione si presenta quindi più combattuta rispetto agli anni precedenti.

Cosa sta succedendo in NBA? Se Thunder e Spurs hanno rispettato i pronostici, sbarazzandosi rispettivamente di Suns (4-0) e Trail Blazers (4-1) con agilità, nel resto dei playoff regna un equilibrio quantomeno sospetto. Sei serie su otto sono arrivate a gara-6, cosa che non succedeva dal 2014, e soprattutto ci sono arrivate con un andamento particolarmente rapsodico. I Lakers erano in vantaggio 3-0 sui Rockets e sembravano in controllo della serie, mentre ora sono 3-2 e dovranno provare a chiudere la serie a Houston, se non vogliono trovarsi con lo spettro di gara-7. Ma lo stesso si può dire di Magic, Celtics e Timberwolves, tutte avanti 3 a 1 e che non sono state in grado di concretizzare il primo match point disponibile.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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