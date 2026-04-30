Un tribunale uruguaiano ha stabilito che il bambino adottato è affidato a Nicole Minetti, confermando la decisione con una sentenza ufficiale. La sentenza evidenzia che le autorità italiane non hanno commesso errori nel procedimento adottivo. Nel frattempo, si conosce che i genitori biologici del bambino, che sono anche i suoi genitori naturali, lo hanno abbandonato e successivamente sono scomparsi.

L’Interpol ha comunicato alla Procura generale di Milano di aver ricevuto la delega e di essersi attivata per svolgere con urgenza gli accertamenti all’estero nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Non sono stati comunicati dei tempi (si parla della settimana prossima) per le prime risposte ai quesiti sono stati sollevati dopo quanto emerso dall’inchiesta giornalistica de Il Fatto quotidiano. Tra le cose che le toghe milanesi hanno evidenziato c’è l’esigenza di accertare la veridicità della sentenza del 20 aprile 2024 del tribunale uruguaiano di Maldonado sul minore adottato dall’ex igienista dentale e dal compagno Giuseppe Cipriani e lo stile di vita condotto dalla Minetti all’estero.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I genitori «naturali» del bimbo adottato lo hanno abbandonato e poi sono spariti

DENIS LAVANT - Austerlitz (2015) Un voyage au cœur de la mémoire

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