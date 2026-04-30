Guadagna rimprovera un gruppo di ragazzi che giocano a pallone e viene pestato a sangue

Un uomo ha rimproverato alcuni ragazzi che giocavano a pallone e, in risposta, è stato aggredito con violenza. Dopo l’incidente, è stato trovato con il naso fratturato e diverse ferite su tutto il corpo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già ascoltato alcuni testimoni presenti sul luogo. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Ha “osato” rimproverare un gruppo di ragazzi che giocavano pallone e per tutta risposta è stato picchiato brutalmente, riportando la frattura del naso e diverse ferite. L'episodio di violenza si è verificato lunedì scorso in via Sebastiano La Franca, alla Guadagna, a due passi dalla chiesa di San.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Rimprovera un gruppo di ragazzi e viene picchiato in strada davanti al figlio: morto un 47enne a Massa. «Lo hanno ammazzato di botte»Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni, è stato aggredito da un gruppo di persone ed è morto davanti al figlio undicenne la notte scorsa in piazza... Massa, 47enne rimprovera un gruppo di ragazzi: aggredito e ucciso“Lui era tranquillo qui, con il figlio, con la compagna ed è stato aggredito da questi animali, io li definisco così perché non sono persone da...