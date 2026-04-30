Gattuso Torino occhio al clamoroso nome per la panchina | il futuro di D’Aversa è in bilico!

Il Torino sta valutando il proprio staff tecnico, con il futuro di Roberto D’Aversa ancora incerto. Circolano voci su un possibile cambio in panchina, mentre si fa anche il nome di un allenatore molto noto nel calcio italiano. La società non ha ancora ufficializzato decisioni definitive, e le trattative sono ancora in corso. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni per eventuali sviluppi ufficiali.

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