Oggi il prezzo del gas naturale si aggira intorno a 0,56 euro per metro cubo, con un contratto tutelato che scadrà nel marzo 2026. Nel frattempo, il prezzo di riferimento PSV è sceso sotto la media delle quotazioni mensili, registrando una diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Il valore aggiornato viene pubblicato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi monitora i costi energetici domestici.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. L’andamento del mercato, infatti, si riflette direttamente sulle bollette delle famiglie italiane, determinando quanto si pagherà nei prossimi mesi. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per i consumatori. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (marzo 2026). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri generali di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla località.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende sotto la media mensile

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