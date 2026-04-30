A Garlasco, la Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per un interrogatorio previsto il 6 maggio. L’uomo sarebbe l’unico sospettato nell’indagine sull’omicidio di Chiara. La notizia ha suscitato grande attenzione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa convocazione. La vicenda resta sotto stretto riserbo.

La Procura di Pavia ha notificato un avviso di interrogatorio ad Andrea Sempio. L’appuntamento è fissato per il 6 maggio. Secondo i pm, il 38enne è l’unica persona presente nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007, il giorno in cui Chiara Poggi venne uccisa. Sempio è oggi l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto. Un’inchiesta riaperta nella primavera del 2025, quando la Procura pavese aveva ipotizzato che egli avesse agito «in concorso» con ignoti o con Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Il nodo del concorso in omicidio. Il punto più delicato è proprio questo. La Cassazione aveva stabilito che il delitto fosse opera di una sola mano.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, svolta clamorosa: Sempio convocato in Procura. Sarebbe stato lui da solo a uccidere Chiara

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Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26 anni, viene trovata morta dal fidanzato, Alberto Stasi, nella villetta di famiglia a Garlasco, nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 però, il caso viene riaperto: nel registro degli indagati - facebook.com facebook

#Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com