Federica Falzarano Presidente Junior del Parco Taburno Camposauro

Federica Falzarano, giovane rappresentante del plesso di Durazzano, è stata eletta a Cautano come presidente Junior del Parco Taburno Camposauro. La sua elezione è stata annunciata con un comunicato stampa e si basa su un programma che mira a coinvolgere i giovani nelle attività di tutela ambientale. Falzarano, già minisindaca del suo comune, ha presentato proposte concrete per favorire la partecipazione giovanile nelle questioni ecologiche.

È la giovane Federica Falzarano, minisindaca del plesso di Durazzano dell’IC N. 1 “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti, la nuova Presidente Junior del Parco Regionale del Taburno Camposauro. Una scelta che premia non solo la qualità delle idee presentate, ma anche una visione chiara e concreta del ruolo che le nuove generazioni possono svolgere nella salvaguardia dell’ambiente. L’elezione si è svolta a Cautano, nella sede dell’Ente Parco, nell’ambito del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”, che promuove percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Una mattinata intensa, scandita da interventi, proposte e momenti istituzionali, che ha visto protagonisti i Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze degli istituti di Sant’Agata de’ Goti, Telese Terme e Limatola, con i rispettivi plessi.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Federica Falzarano Presidente Junior del Parco Taburno Camposauro Notizie correlate Elezione del Presidente Junior al Parco Taburno Camposauro: protagonisti gli studenti del SannioL’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a promuovere la cittadinanza attiva, la tutela dell’ambiente e la partecipazione... NdC attacca il presidente della Comunità Montana del Taburno: “Destituzione inopportuna”«Il blitz con il quale il presidente, pro tempore e gravato da una mozione di sfiducia costruttiva sub iudice e su cui attendiamo, con fiducia, la...