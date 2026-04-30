Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

A Roma, dal 1 al 7 maggio 2026, si svolgeranno diverse iniziative organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Durante questa settimana si terranno esposizioni di arte contemporanea e classica, spettacoli teatrali e visite guidate ai principali siti storici della città. L’obiettivo è offrire ai cittadini e ai visitatori un calendario ricco di appuntamenti per scoprire e riscoprire il patrimonio culturale della capitale.

Una settimana di arte e cultura apre il mese di maggio a Roma tra nuove mostre, eventi teatrali, presentazioni editoriali e ingressi gratuiti per tutti nei Musei civici e nelle aree archeologiche in occasione della prima domenica del mese; in programma, inoltre, un’ampia offerta di visite, incontri e itinerari sul territorio. Di seguito alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 1° al 7 maggio. Si ricorda che venerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, tutti i Musei civici e le aree archeologiche capitoline saranno chiusi.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Eventi a Roma dal 13 al 19 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all’arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; 2779esimo Natale di Roma: il programma completo delle iniziative culturali gratuite; L'imperatrice e la sorella. Ombre di potere; Cosa fare a Roma dal 17 al 23 aprile 2026: tutti gli eventi imperdibili (con aperture straordinarie). Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliUna settimana di arte e cultura apre il mese di maggio a Roma tra nuove mostre, eventi teatrali, presentazioni editoriali e ingressi gratuiti per tutti ... funweek.it Eventi a Roma dal 24 al 30 aprile 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliL’agenda culturale romana si arricchisce anche questa settimana di nuove attività, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al ... funweek.it La Torre dei Conti di Roma riconsegnata alla sovrintendenza capitolina - facebook.com facebook