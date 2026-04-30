Euro rivoluzione in arrivo | i 6 geni che potrebbero finire sulle nuove banconote

Tra circa un anno, sei persone di diversa provenienza europea verranno raffigurate sulle nuove banconote in euro. Questo cambiamento riguarda sei menti considerate particolarmente brillanti, scelte per rappresentare l’innovazione e il talento del continente. La decisione di inserire i loro volti nelle banconote fa parte di un progetto volto a celebrare l’eccellenza europea attraverso i mezzi di pagamento.

Sei menti, sei geni del Vecchio Continente saranno impressi sulle nuove banconote Euro da qui a un anno. Le nuove banconote in euro con un possibile restyling grafico — inclusa l’introduzione di volti di personaggi europei — sono parte di un processo già avviato dalla Banca Centrale Europea (BCE). La BCE prevede di selezionare l’aspetto definitivo delle banconote entro la fine del 2026. Solo dopo questa scelta inizieranno le fasi operative più complesse, come la produzione, i test di sicurezza e la distribuzione nei vari Paesi dell’Eurozona. Per questo motivo, le nuove banconote potrebbero entrare in circolazione tra il 2027 e il 2028. Tuttavia, le stime più prudenti indicano che potrebbero volerci ancora più anni prima di vederle diffusamente nei portafogli dei cittadini.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Euro, rivoluzione in arrivo: i 6 “geni” che potrebbero finire sulle nuove banconote Notizie correlate Leggi anche: Euro, nuove banconote in arrivo. Addio al taglio da 500 Boom di 50 euro false in Italia, l’allarme sulle banconote: “Come riconoscerle”Scatta l’allerta in Italia per un nuovo boom di banconote da 50 euro contraffatte. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La rivoluzione passa per le infrastrutture: in arrivo 40 milioni di euro; Brighton, che rivoluzione: arriva il primo stadio d'Europa per la squadra femminile; Smartphone e tablet rivoluzione in arrivo, dal 2027 potremo nuovamente cambiare la batteria da soli; Fiorentina, svolta Paratici: la rivoluzione in arrivo parte dalla panchina. Bce, che cosa cambia davvero con le nuove banconote? Quelle da 500 manterranno il loro valore, ma la vera rivoluzione sarà l’euro digitaleLa nuova serie non includerà la banconota da 500 euro, la cui emissione è stata interrotta definitivamente nel 2019. L'analisi del numismatico Gerardo Vendemia ... affaritaliani.it Ammenda di 400 euro - facebook.com facebook La Regione Lazio chiude il bilancio 2025 con 321 milioni di euro in più ift.tt/RwWDm2I x.com