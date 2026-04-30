Il sindaco di un comune della provincia ha segnalato alcune incongruenze nel decreto di convocazione delle elezioni provinciali, previste per l’11 giugno. Questa situazione potrebbe portare a un voto che risulta incerto o potenzialmente illegittimo. La questione riguarda specificamente alcune discrepanze riscontrate nel documento ufficiale, che potrebbero influenzare lo svolgimento della consultazione elettorale.

? Cosa sapere Il sindaco di Montefredane segnala incongruenze sul decreto di convocazione per le elezioni dell'11 giugno.. Le discrepanze sulle date e sul corpo elettorale rischiano di invalidare il voto provinciale.. Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha lanciato un allarme per le imminenti elezioni provinciali, segnalando che la carica di presidente potrebbe restare avvolta da incertezze giuridiche a causa di discrepanze temporali nei decreti ufficiali. La questione è esplosa durante una conferenza stampa tenutasi tra le strade della provincia, dove il primo cittadino di Montefredane ha condiviso le preoccupazioni con il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni provinciali: il rischio di un voto incerto e illegittimo

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