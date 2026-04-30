Dybala-Boca Juniors frena l’affare | la Joya prende tempo

Paulo Dybala ha deciso di mettere in pausa le trattative di mercato, smentendo le voci di un accordo già raggiunto con il club argentino. La sua scelta ha fermato temporaneamente le indiscrezioni che circolavano nelle ultime ore, lasciando in sospeso la possibile partnership con i Boca Juniors. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un trasferimento imminente o sui dettagli dell’eventuale accordo.

Paulo Dybala congela ogni voce di mercato e mette in attesa il Boca Juniors, smentendo di fatto le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto accordo già siglato con gli Xeneize. Nonostante le voci di un’intesa preliminare per un trasferimento a parametro zero al termine della stagione, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha chiarito che la Joya non ha ancora fornito alcun via libera per procedere con alcun club. L’obiettivo immediato del fantasista argentino è quello di concludere nel migliore dei modi l’attuale annata con la maglia della Roma, rimandando ogni valutazione sul proprio destino professionale a bocce ferme, quando potrà analizzare con calma le offerte sul tavolo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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