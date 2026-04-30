A Bologna si svolge il torneo Daimiloptu con la partecipazione di ventidue squadre provenienti da diversi paesi e di circa 150 famiglie. L’evento coinvolge atleti di varie età e si tiene nel contesto di una competizione sportiva dedicata al basket. La manifestazione si svolge in più giorni e rappresenta un’occasione di incontro tra le diverse realtà coinvolte.

? Cosa sapere Ventidue squadre internazionali e 150 famiglie partecipano al torneo Daimiloptu a Bologna.. Il modello Gioca chi ospita coinvolge club locali e delegazioni da Bonn, Praga e Vilnius.. Dodici formazioni maschili e otto femminili si sfidano tra le strutture sportive bolognesi per la ventiduesima edizione del Daimiloptu, un torneo che dal 2003 ha trasformato il concetto di ospitalità sportiva in un modello di accoglienza familiare. La manifestazione, che vede coinvolte circa 150 famiglie, non è solo una competizione per giovani atleti under 15 e under 14, ma rappresenta un laboratorio sociale dove il principio cardine è l’accoglienza reciproca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Daimiloptu: 20 squadre e 150 famiglie accendono il basket a Bologna

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Edizione numero 22 di uno dei tornei più longevi di Bologna. E unico per il suo spirito a livello italiano. Ospitalità, gioco e amicizia: ecco il Daimiloptu. La vetrina internazionale per gli under 15Si chiama Daimiloptu e, solo per restare a Bologna (e provincia) è il secondo torneo giovanile più longevo.