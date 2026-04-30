Un video molto condiviso mostra un chimico nucleare che mangia una sostanza radioattiva, nel tentativo di dimostrare che i timori sulle radiazioni potrebbero essere esagerati. La scena ha suscitato molte discussioni online e ha fatto scalpore tra chi si occupa di sicurezza e salute. La scena si svolge in un ambiente controllato, senza indicazioni di rischi immediati per la persona coinvolta. La diffusione di questo video ha generato commenti e reazioni diverse tra esperti e pubblico.

Un video ampiamente diffuso mostra un chimico nucleare che mangia una sostanza radioattiva. Nel tentativo di dimostrare che i timori di lunga data sulle radiazioni potrebbero essere esagerati. Galen Winsor, chimico nucleare nato nel 1926, ha lavorato per anni presso il sito nucleare di Hanford, nello Stato di Washington. Sede del Progetto Manhattan durante la Seconda guerra mondiale, dove la produzione di plutonio ha svolto un ruolo fondamentale nelle prime fasi del programma atomico. Quell’esperienza diretta con i materiali radioattivi ha plasmato le sue opinioni, che in seguito lo hanno messo in contrasto con la scienza tradizionale. E, col passare del tempo, è diventato sempre più esplicito.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Cosa succede se si mangia l’uranio?

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