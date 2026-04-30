Andrea Sempio ha tentato un approccio sessuale su Chiara Poggi, ma di fronte al rifiuto della vittima l'ha uccisa barbaramente. Da solo. Prima una colluttazione, con la ragazza che si difende strenuamente dal suo aggressore, poi una serie di colpi, sferrati in più fasi con un corpo contundente. E non si sarebbe fermato neppure quando la 26enne si trovava a terra, incosciente, sulle scale della cantina, dove la giovane è stata finita con i colpi mortali che le hanno sfondato il cranio. È questa la ricostruzione del delitto di Garlasco, messa nero su bianco nell'avviso a presentarsi notificato a Sempio per l'interrogatorio davanti ai pm di Pavia il prossimo 6 maggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Chiara Poggi rifiutò un approccio sessuale e lui la uccise". L'accusa della procura contro Sempio. La replica: "Assurdo, non la frequentavo"

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Andrea Sempio convocato in procura per ultimo interrogatorio: Ha ucciso da solo Chiara Poggi; Il caso Garlasco riaperto. Le nuove accuse ad Andrea Sempio e il rischio della serie infinita; Garlasco, i pm: Sempio uccise Chiara da solo. Omicidio aggravato da sevizie e dai futili motivi; Sempio unico assassino di Chiara Poggi, le mosse della difesa: Atti d’indagine non depositati, così andiamo alla cieca.

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Cronaca. Pavia, delitto di Garlasco: "Chiara Poggi uccisa da Sempio per un no" - facebook.com facebook

#Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com