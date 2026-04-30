Il Bramante Pesaro si prepara a sfidare la Crocetta Don Bosco a Torino sabato 2 maggio. La partita è considerata decisiva per la squadra di Massimiliano Nicolini, poiché una vittoria in trasferta potrebbe contribuire alla salvezza. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione e rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni. La gara si svolgerà nel rispetto dei regolamenti sportivi vigenti.

? Cosa sapere Il Bramante Pesaro affronta la Crocetta Don Bosco a Torino sabato 2 maggio.. La vittoria in trasferta serve alla squadra di Massimiliano Nicolini per la salvezza.. Il Bramante Pesaro affronta la sfida decisiva per la salvezza sabato 2 maggio contro la Crocetta Don Bosco a Torino, dopo il passo falso subito in casa contro il Termoli nell’ultima giornata di campionato. L’atmosfera che si respira tra i vicoli di Pesaro è quella delle grandi attese, dove il battito del cuore dei tifosi segue l’andamento della pallacanestro locale. La squadra biancoblu, che milita nella serie B interregionale, deve ora rimediare a un risultato amaro ottenuto nel PalaMegabox lo scorso sabato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bramante Pesaro, sfida decisiva a Torino: serve la riscossa

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