Bilancio Lucania | caos finanziario e gestione legata al petrolio

Il bilancio della regione Lucania presenta un disavanzo sanitario di 54 milioni di euro nel 2025, secondo quanto denunciato dal Partito Democratico. La gestione delle finanze regionali è influenzata dalle variazioni del prezzo del petrolio e dalla mobilità passiva, che incidono sui conti pubblici. La situazione riflette un quadro di instabilità economica legato a fattori esterni e a decisioni interne sulla spesa sanitaria.

? Cosa sapere Il Pd denuncia il disavanzo sanitario della Basilicata salito a 54 milioni nel 2025.. La gestione regionale dipende dalle oscillazioni del prezzo del petrolio e dalla mobilità passiva.. Durante la seduta dell’Assemblea dedicata al bilancio di previsione 2026-2028, il capogruppo del Pd Lacorazza ha denunciato una gestione regionale priva di direzione strategica e un bilancio che ricorda le fluttuazioni di una società quotata in borsa. Il quadro che emerge dalle aule del Consiglio regionale è quello di una crisi profonda, che va ben oltre la semplice discussione di cifre su un foglio contabile. Parliamo di una frattura che sembra...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio Lucania: caos finanziario e gestione legata al petrolio Notizie correlate Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... Lucania, Bardi rilancia Cicala: mediazione decisiva sul bilancio? Cosa sapere Bardi apre alla riconciliazione con l'assessore Cicala durante l'Assemblea regionale in Basilicata.