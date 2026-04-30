Ai piedi del Castello di Torre Alfina c’è il bosco di Biancaneve | un’esperienza unica

Da funweek.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vicino a Viterbo si trova un’area naturalistica conosciuta come il bosco di Biancaneve, situato ai piedi del Castello di Torre Alfina. Questo luogo è stato inaugurato recentemente e si distingue per la sua conformazione unica, che attira visitatori interessati a scoprire ambienti diversi dal solito. L’area offre percorsi naturalistici e punti di interesse che consentono di vivere un’esperienza diversa dalle tradizionali escursioni in natura.

Alberi secolari dalla circonferenza impressionante, così nodosi e contorti da sembrare streghe immobilizzate, massi di origine vulcanica coperti di licheni, sentieri silenziosi. a pochi chilometri da Viterbo è possibile visitare il bosco incantato di Biancaneve! Nel Bosco del Sasseto, così chiamato per i numerosi massi di origine vulcanica di ogni forma e dimensione che vi si trovano, Madre Natura sembra essersi messa davvero di impegno. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Anche la fauna, qui, è piuttosto variegata: sono presenti diverse specie di insetti, rettili, anfibi, piccoli mammiferi e uccelli notturni e diurni.🔗 Leggi su Funweek.it

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