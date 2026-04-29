Trump | L' Iran è stato militarmente sconfitto

Da agi.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra dichiarazioni di vittoria e tensioni in aumento, le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti continuano tra schermaglie e minacce. Recentemente, un politico statunitense ha affermato che l'Iran è stato militarmente sconfitto, mentre sul fronte diplomatico si susseguono incontri e scontri verbali. La situazione rimane complessa, con gli attori coinvolti che mantengono un atteggiamento di attesa e fermezza.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove )  schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale  ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo  sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Trump: "L'Iran è stato militarmente sconfitto"

TRUMP: L'IRAN è sull'orlo della sconfitta, sono al capolinea

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