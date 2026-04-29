Trump | L' Iran è stato militarmente sconfitto

Tra dichiarazioni di vittoria e tensioni in aumento, le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti continuano tra schermaglie e minacce. Recentemente, un politico statunitense ha affermato che l'Iran è stato militarmente sconfitto, mentre sul fronte diplomatico si susseguono incontri e scontri verbali. La situazione rimane complessa, con gli attori coinvolti che mantengono un atteggiamento di attesa e fermezza.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trump: "L'Iran è stato militarmente sconfitto" TRUMP: L'IRAN è sull'orlo della sconfitta, sono al capolinea Notizie correlate Leggi anche: Iran, Trump: “Abbiamo sconfitto militarmente Teheran” – La diretta Trump: “Gli Usa hanno sconfitto militarmente l’Iran. Non gli permetteremo di dotarsi di un’arma nucleare”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno “sconfitto militarmente” l’Iran durante una cena di stato alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; L’Iran non intende partecipare a nuovi colloqui; Trump: Tregua con Iran non ha scadenza. Ma il 1° maggio cambia tutto: ecco perché; Trump estende a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran. Trump: 'Gli Usa hanno sconfitto l'Iran'. Teheran: 'Per noi la guerra non è finita con il cessate il fuoco'Bessent: 'l'Iran dovrà ridurre la produzione di petrolio'. Il Regime scrive all'Onu: 'Pirateria Usa il sequestro delle nostre navi' (ANSA) ... ansa.it Trump sui social impugna il mitra: L'Iran si dia una regolataSu Truth il presidente in un'immagine evidentemente generata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae mentre impugna una mitragliatrice in piedi di ... huffingtonpost.it "BASTA CON IL SIGNOR GENTILE", recita la didascalia, riprendendo un precedente post di Trump in cui il presidente affermava di voler adottare una linea dura nei confronti dell'Iran - facebook.com facebook Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno ospitato una cena di Stato per il Re Carlo e la Regina Camilla alla Casa Bianca. Nel suo intervento Trump ha detto che il Re Carlo è d'accordo sul fatto che l'Iran non può avere un x.com